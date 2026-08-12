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CapaEconomiaPrecatórios

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 17:10

CNJ e BC criam grupo para melhor rastreabilidade da compra e venda de precatórios

Iniciativa busca evitar fraudes em transações de precatórios

Iniciativa busca evitar fraudes em transações de precatórios

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Banco Central criaram um grupo com o objetivo de propor melhorias na sistemática nacional de registro, rastreabilidade e controle da compra e venda de precatórios. A portaria foi assinada pelos presidentes do CNJ, Edson Fachin, e do BC, Gabriel Galípolo, em cerimônia realizada na manhã desta quarta-feira (12) na sede do Supremo.

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