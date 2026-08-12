Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaServiços

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 15:16

Setor de serviços avança 0,4% no 2º trimestre ante 1º trimestre, mostra IBGE

Conforme pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o setor de serviços cresce após queda inicial e revela estabilidade

Conforme pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o setor de serviços cresce após queda inicial e revela estabilidade

EVANDRO LEAL/AGÊNCIA FREELANCER/FOLHAPRESS/JC
Compartilhe:
Agências
O setor de serviços avançou 0,4% no segundo trimestre de 2026, ante o primeiro trimestre do ano, afirmou nesta quarta-feira (12) o gerente da pesquisa mensal de comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Rodrigo Lobo.

Notícias relacionadas