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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 13:46

Conexão Governança RS destaca sustentabilidade empresarial

Eliana Fialho Herzog, coordenadora-geral do Capítulo Rio Grande do Sul do IBGC

Eliana Fialho Herzog, coordenadora-geral do Capítulo Rio Grande do Sul do IBGC

Fernanda Bigio Davoglio/Especial?JC
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Osni Machado
Osni Machado Colunista
A governança corporativa deixa de ser associada exclusivamente a grandes companhias e empresas de capital aberto e passa a ganhar espaço também entre organizações de diferentes portes e perfis. No Rio Grande do Sul, o debate sobre o tema será ampliado nesta quinta-feira (13), durante o Conexão Governança – Capítulo Rio Grande do Sul, promovido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. A programação reunirá empresários, executivos e especialistas para discutir como as práticas de governança podem apoiar o desenvolvimento, a inovação, a sustentabilidade e a continuidade dos negócios.

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