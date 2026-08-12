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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 12:58

RS deve aumentar em 50% capacidade de geração de energia até 2030

Dirigentes do Sindienergia-RS lançam programa RS+5

Dirigentes do Sindienergia-RS lançam programa RS+5

Andreia Fantinel/Divulgação/JC
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Jefferson Klein
Jefferson Klein Repórter
Conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o Rio Grande do Sul possui atualmente, somando todas as fontes de energia, uma potência instalada de cerca de 10 GW. Até 2030, o Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) calcula que é possível aumentar em mais 5 GW esse total e, para facilitar que se alcance essa meta, fez uma série de sugestões apresentadas no programa chamado de RS+5.

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