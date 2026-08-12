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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 12:14

Lucro do BNDES cresce 25% e chega a R$ 9,2 bilhões no primeiro semestre

Total de aprovações de crédito e operações garantidas aumentou 19% em relação ao primeiro semestre de 2025

Total de aprovações de crédito e operações garantidas aumentou 19% em relação ao primeiro semestre de 2025

Fernando Frazzo/Agência Brasil/JC
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Agências
O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) anunciou nesta quarta-feira (12) um lucro recorrente de R$ 17,1 bilhões no primeiro semestre deste ano. O resultado representa alta de 25% na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado recorrente exclui fatores extraordinários, que não devem se repetir. No acumulado de 12 meses, o lucro recorrente chegou a R$ 17,1 bilhões, recorde histórico da instituição.

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