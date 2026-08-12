Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaServiços

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 11:21

Quatro das 5 atividades de serviços registraram queda em junho ante maio, revela IBGE

Setor de transportes registrou queda de 2,6%

Setor de transportes registrou queda de 2,6%

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
Compartilhe:
Agências
Quatro das cinco atividades de serviços registraram perdas na passagem de maio para junho, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Notícias relacionadas