Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaPetróleo

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 11:16

Opep reduz previsão para avanço da demanda global por petróleo em 2026

Projeção indica que o consumo mundial somará 105,74 milhões de bpd em 2026

Projeção indica que o consumo mundial somará 105,74 milhões de bpd em 2026

SAUDI ARAMCO/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu em 200 mil bpd a previsão de crescimento da demanda global pela commodity em 2026, para 600 mil bpd. Se confirmada, a projeção indica que o consumo mundial somará 105,74 milhões de bpd em 2026, segundo relatório mensal divulgado nesta quarta-feira.

Notícias relacionadas