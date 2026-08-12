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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 12:09

Com previsão de R$ 800 milhões em negócios, Expoagas terá novidades aos visitantes

Lindonor Peruzzo Júnior, presidente da Agas, destaca a participação de 610 expositores na feira supermercadista

Lindonor Peruzzo Júnior, presidente da Agas, destaca a participação de 610 expositores na feira supermercadista

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Cláudio Isaías
Cláudio Isaías Repórter
Com a expectativa de mais de R$ 800 milhões em negócios e a presença de 60 mil pessoas, a Expoagas 2026 terá novidades na edição deste ano. A principal é a ampliação da estrutura física do evento. Pela primeira vez, a feira supermercadista ocupará uma nova área de aproximadamente 7 mil metros quadrados conectada ao Centro de Eventos da Fiergs, onde será realizada a feira de 18 a 20 de agosto, elevando em 63% o espaço destinado ao evento e permitindo receber um número maior de expositores.

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