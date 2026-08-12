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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 11:01

Dólar abre em queda após divulgação de inflação dos EUA

Às 10h02min, a moeda norte-americana tinha queda de 0,24%, cotada a R$ 5,150

Às 10h02min, a moeda norte-americana tinha queda de 0,24%, cotada a R$ 5,150

Arte/JC
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Agências
O dólar abriu em queda nesta quarta-feira (12), após alta de 1,02%, a R$ 5,164, na véspera, maior valor desde 3 de julho, quando encerrou o pregão a R$ 5,168. Nesta quarta, os investidores repercutem os dados de inflação dos Estados Unidos e seguem acompanhando a temporada de balanços.

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