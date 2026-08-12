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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 08:20

WhatsApp deixará de funcionar em celulares com Android 5

Em 30 de novembro, será a vez dos iPhones: o requisito mínimo passará de iOS 15.1 para iOS 15.5

Em 30 de novembro, será a vez dos iPhones: o requisito mínimo passará de iOS 15.1 para iOS 15.5

Unsplash/Reprodução/JC
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Agências
O WhatsApp vai deixar de funcionar em celulares que utilizam versões antigas do sistema operacional Android. A mudança ocorrerá em duas etapas: a partir de 8 de setembro de 2026, o aplicativo será compatível apenas com aparelhos que tenham o sistema operacional Android 6 ou posterior.

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