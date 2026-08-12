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CapaEconomiaEconomia

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 07:54

Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, lideradas por Seul

Na China continental, o Xangai Composto teve alta modesta de 0,32%, a 3.946,68 pontos

Na China continental, o Xangai Composto teve alta modesta de 0,32%, a 3.946,68 pontos

Arte/Jc
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Agências
As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, lideradas pela Coreia do Sul, novamente impulsionada por ações de semicondutores. O índice Kospi subiu 3,68% em Seul, a 6.579,04 pontos. As gigantes de chips Samsung Electronics e SK Hynix, que respondem por mais de 50% da capitalização do índice sul-coreano, saltaram 6,7% e 5,5%, respectivamente.

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