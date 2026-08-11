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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 18:30

Grupo DRSUL investe R$ 6 milhões na 1ª concessionária MG no RS

A operação recebeu um investimento de cerca de R$ 6 milhões

A operação recebeu um investimento de cerca de R$ 6 milhões

FABIOLA CORREA/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
O Grupo DRSUL inaugurou, na tarde desta terça-feira (11), a primeira concessionária da montadora MG Motor no Rio Grande do Sul. A nova unidade está localizada na rua Souza Reis, no bairro São João, em Porto Alegre. A operação, que recebeu um investimento de cerca de R$ 6 milhões, marca o início da operação no estado da fabricante de origem britânica, atualmente controlada pela chinesa SAIC Motor.

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