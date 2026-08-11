Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 18:13

Ibovespa engata 6º pregão de queda com rebaixamento do Brasil e eleições

Primeira prévia do Ibovespa tem Vale e Itaú com maior peso

Primeira prévia do Ibovespa tem Vale e Itaú com maior peso

ARTE/JC
Compartilhe:
Agências
O Ibovespa amargou um dia de desempenho negativo, pautado principalmente pelo receio dos investidores com as eleições e pelo rebaixamento da recomendação para ativos brasileiros promovido pelo JPMorgan nesta terça-feira. É o sexto pregão seguido de queda do índice.

Notícias relacionadas