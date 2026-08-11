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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 18:10

Rebaixamento do Brasil pelo JPMorgan e eleição impulsionam dólar a R$ 5,16

Valor de fechamento é o mais alto desde o dia 7 de julho

Valor de fechamento é o mais alto desde o dia 7 de julho

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Agências
O real amargou o pior desempenho entre as moedas mais líquidas nesta terça-feira (11) marcada por um recuo de mais de 2% do Ibovespa, em meio a relatos de debandada de investidores estrangeiros.

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