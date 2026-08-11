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CapaEconomiaBolsas De Nova York

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 17:54

Bolsas de NY fecham em queda com impasse no Oriente Médio e cautela pré-CPI

O Dow Jones caiu 0,34%, aos 53.791,97 pontos. O S&P 500 perdeu 0,32%, a 7.728,11 pontos e o Nasdaq recuou 0,60%, encerrando em 26.445,45 pontos

O Dow Jones caiu 0,34%, aos 53.791,97 pontos. O S&P 500 perdeu 0,32%, a 7.728,11 pontos e o Nasdaq recuou 0,60%, encerrando em 26.445,45 pontos

QuoteInspector.com/Divulgação/JC
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Agências
As bolsas de Nova York fecharam em queda nesta terça-feira (11), com o novo avanço do petróleo e cautela antes da divulgação de dados de inflação nos EUA, que podem conduzir a mentalidade dos diretores do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) sobre o nível das taxas de juros dos Estados Unidos.

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