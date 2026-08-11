Bolsas de NY fecham em queda com impasse no Oriente Médio e cautela pré-CPI

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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 17:54
O Dow Jones caiu 0,34%, aos 53.791,97 pontos. O S&P 500 perdeu 0,32%, a 7.728,11 pontos e o Nasdaq recuou 0,60%, encerrando em 26.445,45 pontosQuoteInspector.com/Divulgação/JC