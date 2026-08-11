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CapaEconomiaLeilão

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 18:22

Leilão online do Detran oferece 408 veículos nesta quarta-feira

Entre os itens, estão 408 veículos conservados e 70 lotes de sucatas

Entre os itens, estão 408 veículos conservados e 70 lotes de sucatas

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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JC
JC
O DetranRS vai promover, nesta quarta-feira (12), um leilão online de 803 itens que estão em Centros de Remoção e Depósito (CRDs) nos municípios de Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Veranópolis, Farroupilha e Garibaldi. Os itens incluem veículos conservados e sucatas.

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