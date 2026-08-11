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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 17:34

Petróleo fecha em alta com negociações EUA-Irã para reabertura de Ormuz ainda travadas

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 1,3% (US$ 1,07), a US$ 83,20 por barril

Negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para setembro fechou em alta de 1,3% (US$ 1,07), a US$ 83,20 por barril

Roberto Rosa/Petrobras/JC
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Agências
O petróleo fechou em alta nesta terça-feira (11), à medida que ainda persiste o impasse entre Estados Unidos e Irã para fechar um acordo que reabra o Estreito de Ormuz para livre navegação.

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