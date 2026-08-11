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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 20:05

Prefeitura promove Feirão da Empregabilidade nesta quarta-feira

Programação inclui workshops e encaminhamentos para processos seletivos

Programação inclui workshops e encaminhamentos para processos seletivos

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA/DIVULGAÇÃO/JC
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A Prefeitura de Porto Alegre vai promover, nesta quarta-feira (12), um Feirão da Empregabilidade no Centro Esportivo e Cultural da Bom Jesus/Centro de Referência da Juventude, no bairro Jardim do Salso. A programação tem início às 9h e segue até às 13h.

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