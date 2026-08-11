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CapaEconomiaBalanço

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 18:53

BTG Pactual tem lucro líquido ajustado de R$ 5,1 bilhões no 2º trimestre (+23% em 12 meses)

Receitas totais alcançam R$ 10,4 bi

Receitas totais alcançam R$ 10,4 bi

Divulgação/BTG Pactual/JC
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Agências
O BTG Pactual encerrou o segundo trimestre com lucro líquido ajustado de R$ 5,1 bilhões, um aumento de 23% em 12 meses. As receitas totais do banco somaram R$ 10,4 bilhões, uma alta de 16% em 12 meses. O retorno sobre o patrimônio ajustado (ROAE) encerrou o período em 26,7%, abaixo dos 27,2% do mesmo intervalo de 2025 e levemente acima dos 26,6% do primeiro trimestre.

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