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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 16:46

Copom reitera, em ata, que magnitude do ciclo será ajustada à luz da evolução do cenário

Banco Central destaca pressão inflacionária e ajustes da Selic

Banco Central destaca pressão inflacionária e ajustes da Selic

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Divulgação/JC
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Agências
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reafirmou nesta terça-feira que a magnitude do ciclo será ajustada "à luz da evolução do cenário". Segundo o colegiado, choques de oferta têm influenciado a trajetória recente e a prospectiva da inflação.

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