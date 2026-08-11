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CapaEconomiaInflação

Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 18:49

INPC de julho tem variação negativa de 0,01% ante alta de 0,14% em junho

INPC desacelera em julho, acumulando alta de 3,50% no ano, aponta IBGE

INPC desacelera em julho, acumulando alta de 3,50% no ano, aponta IBGE

ARTE/JC
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Agências
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) teve variação negativa de 0,01% em julho, após uma elevação de 0,14% em junho, segundo dados divulgados nesta terça-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

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