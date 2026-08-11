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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 18:42

Para IBGE, efeito do El Niño sobre inflação de alimentos é incerto

Monitoramento é crucial para entender possível impacto do El Niño no IPCA

Monitoramento é crucial para entender possível impacto do El Niño no IPCA

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Agências
O El Niño e as mudanças climáticas representam um risco relevante para o comportamento futuro dos preços de alimentos no Brasil, afirmou o gerente de pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Fernando Gonçalves, ao comentar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho, divulgado nesta terça-feira (11) pelo instituto.

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