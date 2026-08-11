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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 17:13

RS é o quarto Estado do Brasil em patrimônio investido na B3

Em julho, investidores gaúchos somavam R$ 36,74 bilhões, 5,48% dos R$ 670,39 bi registrados no País

Em julho, investidores gaúchos somavam R$ 36,74 bilhões, 5,48% dos R$ 670,39 bi registrados no País

Tânia Meinerz/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
O Rio Grande do Sul ocupa a quarta posição entre os estados brasileiros em volume de recursos de pessoas físicas mantidos em custódia na B3. Em julho, os investidores gaúchos somavam R$ 36,74 bilhões, equivalentes a 5,48% dos R$ 670,39 bilhões registrados no País. O Estado fica atrás apenas de São Paulo (R$ 316,05 bi), Rio de Janeiro (R$ 92,87 bi) e Minas Gerais (R$ 58,15 bi), e supera o Paraná (R$ 35,47 bi).

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