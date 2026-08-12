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CapaEconomiaComércio

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 09:23

Em sua categoria, Pix é a terceira alternativa de pagamentos aceita em mais países

Governo brasileiro anunciou na última semana que o Pìx passou a ser aceito em oito países

Governo brasileiro anunciou na última semana que o Pìx passou a ser aceito em oito países

Iano Andrade/CNI/Divulgação/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
Na última semana, o governo federal anunciou que o Pix passou a ser aceito em oito países, aumentando a capilaridade do método de pagamento instantâneo e beneficiando os turistas brasileiros em solo estrangeiro. A ferramenta, agora, se estabeleceu como a 3ª com maior adesão em estabelecimentos de outras nações, logo atrás do Sepa Instant Credit Transfer, da Europa, e do Unified Payments Interface (UPI), da Índia.

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