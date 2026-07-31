Travessia subaquática da CEEE Equatorial entre Rio Grande e São José do Norte entra em operação

A CEEE Equatorial inaugurou, nesta quinta-feira (30), a nova interligação elétrica entre Rio Grande e São José do Norte, uma relevante infraestrutura energética realizada nos últimos anos no Sul do Rio Grande do Sul. Com aporte superior a R$ 43 milhões, a obra amplia a capacidade do sistema elétrico e prepara o município para novas oportunidades de desenvolvimento econômico. As informações são da assessoria da CEEE Equatorial.
A cerimônia foi realizada no Polo Universitário de São José do Norte e reuniu o superintendente da Regional Sul da CEEE Equatorial, Marcelo Pazoti; o gerente de Relacionamento com o Cliente da Distribuidora, Egon Viviane; o prefeito de São José do Norte, Neromar Guimarães; a vice-prefeita, Vanessa Oliveira; o vice-prefeito de Rio Grande, Paulo Gomes; além de autoridades, representantes de instituições e lideranças locais.
A travessia subaquática conecta os municípios por meio de dois circuitos instalados sob a Lagoa dos Patos. Com a conclusão da obra, São José do Norte passa a contar com três fontes distintas de alimentação elétrica, reduzindo os riscos de interrupções e reforçando a segurança operacional do sistema que abastece mais de 26 mil moradores e o setor produtivo local.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!