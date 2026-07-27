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Publicada em 27 de Julho de 2026 às 15:27

Quality Mármores investe R$ 1,8 milhão em nova sede

Sediada em Caxias do Sul, empresa completa 25 anos de atuação no segmento da construção civil

Sediada em Caxias do Sul, empresa completa 25 anos de atuação no segmento da construção civil

Quality Mármores/Divulgação/JC
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Roberto Hunoff
Roberto Hunoff Jornalista
De Caxias do Sul

Especializada no segmento de mármores de alto padrão na Serra Gaúcha, a Quality Mármores concluiu investimento de R$ 1,8 milhão na nova sede, que integra fábrica e showroom em um único espaço. Com o aporte, ampliou a capacidade produtiva e prepara a operação para um crescimento de 50% no faturamento no período de um ano. A equipe de 20 profissionais, número considerado expressivo para o segmento, deve ser ampliada em 50% até o início do próximo ano.

A transferência para o novo endereço, em Caxias do Sul, permitiu à empresa concentrar todas as etapas do processo em um mesmo local, da produção ao relacionamento com clientes, arquitetos e designers. Com a mudança, a fábrica triplicou de tamanho, passando de aproximadamente 460 metros quadrados para 1,4 mil metros quadrados. O showroom também ganhou nova configuração, chegando a 560 metros quadrados.

Fundada com base no atendimento personalizado, a Quality consolidou atuação especialmente nos segmentos residencial e comercial de alto padrão. Além da Serra Gaúcha, possui projetos executados em outros estados.

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