Quality Mármores investe R$ 1,8 milhão em nova sede

De Caxias do Sul
Especializada no segmento de mármores de alto padrão na Serra Gaúcha, a Quality Mármores concluiu investimento de R$ 1,8 milhão na nova sede, que integra fábrica e showroom em um único espaço. Com o aporte, ampliou a capacidade produtiva e prepara a operação para um crescimento de 50% no faturamento no período de um ano. A equipe de 20 profissionais, número considerado expressivo para o segmento, deve ser ampliada em 50% até o início do próximo ano.
A transferência para o novo endereço, em Caxias do Sul, permitiu à empresa concentrar todas as etapas do processo em um mesmo local, da produção ao relacionamento com clientes, arquitetos e designers. Com a mudança, a fábrica triplicou de tamanho, passando de aproximadamente 460 metros quadrados para 1,4 mil metros quadrados. O showroom também ganhou nova configuração, chegando a 560 metros quadrados.
Fundada com base no atendimento personalizado, a Quality consolidou atuação especialmente nos segmentos residencial e comercial de alto padrão. Além da Serra Gaúcha, possui projetos executados em outros estados.
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