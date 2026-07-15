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Publicada em 15 de Julho de 2026 às 08:42

Plataforma do McDonald’s reúne mais de 30 cursos gratuitos e com certificado

Pataforma reúne mais de 30 cursos livres com certificação emitida pela Hamburger University

Pataforma reúne mais de 30 cursos livres com certificação emitida pela Hamburger University

McDonald’s/Divulgação/JC
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O período de férias escolares e universitárias pode ser uma excelente oportunidade para investir no desenvolvimento pessoal e profissional sem custo. O McDonald’s convida estudantes e o público em geral a aproveitar o recesso para adquirir novos conhecimentos por meio da plataforma digital MCampus. As informações são da empresa.

De forma gratuita e aberta ao público, a plataforma reúne mais de 30 cursos livres com certificação emitida pela Hamburger University, a universidade corporativa global do McDonald’s. Sem processos seletivos ou pré-requisitos, as capacitações são oferecidas em formato online e assíncrono, permitindo que cada participante organize sua jornada de aprendizagem de acordo com sua rotina.

A grade de conteúdos foi desenvolvida para atender às principais demandas do mercado de trabalho atual, com trilhas de aprendizagem voltadas a temas em alta, incluindo uma ampla jornada de capacitação em tecnologia criada em parceria com a Cisco.

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