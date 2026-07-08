Governo deixa em aberto forma como será feita a concessão da malha férrea Sul

Apesar da atual proposta apresentada pelo governo federal prever que a nova concessão da malha ferroviária do Sul seja fatiada em três corredores (Paraná-Santa Catarina, Rio Grande e Mercosul), somando 4.248,45 quilômetros, a questão ainda não teve o "martelo batido". Conforme o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, se durante a fase de audiências públicas e contribuições da sociedade for percebido que a melhor opção seja uma concessão única, essa possibilidade poderá ser analisada.
A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) já confirmou a abertura de audiência pública para debater a concessão da Malha Sul. As sessões presenciais ocorrerão em quatro cidades: Brasília, na modalidade híbrida (presencial e virtual), em 16 de julho, Curitiba, em 27 de julho, Porto Alegre, em 29 de julho, e Florianópolis, em 31 de julho. Porém, o presidente da Infra S.A. (empresa pública vinculada ao Ministério dos Transportes), Jorge Bastos, admitiu a possibilidade de postergar o prazo desses encontros, para se ter mais tempo para a discussão do tema. A atual concessão da empresa Rumo, que hoje faz a operação da Malha Sul, termina em 2027.
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