Afisvec inicia novo ciclo com posse de Marcelo Mello

Em uma cerimônia marcada pelo reconhecimento, pela emoção e pela presença de importantes lideranças do serviço público gaúcho, a Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul (Afisvec) deu posse à diretoria que conduzirá a entidade no biênio 2026/2028. Realizado na sede social da Associação, em Porto Alegre, o evento reuniu Auditores-Fiscais, ex-dirigentes da entidade, representantes de entidades parceiras, autoridades dos poderes Executivo e Legislativo e convidados que prestigiaram a transmissão do cargo de Eduardo Jaeger para Marcelo Ramos de Mello.
Com uma trajetória já consolidada dentro da entidade, Marcelo retorna à presidência após ter comandado a Afisvec entre 2018 e 2022 e atuar, nos últimos quatro anos, como vice-presidente Institucional. Sua eleição representa a continuidade de um trabalho construído coletivamente e voltado à valorização da categoria e ao fortalecimento da Administração Tributária.
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