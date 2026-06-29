BRDE abre consulta técnica para o projeto da nova sede em Porto Alegre

Depois de toda uma trajetória de 65 anos funcionando no Centro Histórico de Porto Alegre, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) se prepara para mudar de endereço. O banco está ultimando a publicação do edital para construção da nova sede administrativa, que ficará localizada no bairro Praia de Belas. Para tanto, abriu duas consultas técnicas ao mercado com a finalidade de assegurar a execução do empreendimento com a máxima eficiência.
O Procedimento da Consulta Técnica Preliminar (PCTP) foi criado internamente a partir das diretrizes da Nova Lei de Licitações e se constitui em um instrumento importante para a estruturação das contratações públicas de obras e serviços de engenharia. Além de assegurar maior transparência e um ambiente mais seguro para o a concorrência, a consulta reduz riscos de falhas no projeto e permite adotar novas tecnologias, materiais e métodos construtivos que podem tornar a obra mais barata e durável.
Uma das consultas técnicas se refere especificamente ao projeto de engenharia do prédio a ser erguido na avenida Borges de Medeiros, em uma área de mais de 15 mil metros quadrados que já de propriedade do banco. A outra consulta é para a contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento, fiscalização técnica e acompanhamento e apoio técnico operacional durante a execução da obra. Com isso, o Setor de Licitações do BRDE pretende reunir contribuições do mercado para os termos de referência das licitações, incluindo especificações técnicas de produtos e serviços, critérios de pontuação e, inclusive, uma estimativa prévia dos custos de execução dos serviços.
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