Ponte do Fandango é liberada para trânsito de veículos em Cachoeira do Sul

Após passar por obras de reabilitação, a Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul, foi liberada para o trânsito de veículos na madrugada deste domingo (28) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). Conforme integrantes da prefeitura do município, a liberação ocorreu sem restrições na estrutura, localizada na BR-153, e que é uma das principais ligações rodoviárias sobre o Rio Jacuí.
As obras na ponte tiveram investimentos de aproximadamente R$ 78 bilhões, destinados para a elevação da estrutura em 3,14 metros, reforço dos pilares e ampliação da capacidade de carga de 24 para 45 toneladas. A travessia também conta com passarela exclusiva para pedestres.
A Ponte do Fandango chegou a ser encoberta pelas cheias históricas de maio de 2024. Com a liberação da estrutura para o trânsito de veículos, é esperada a normalização do fluxo e da logística regional, tendo em vista que a travessia conecta corredores de escoamento de produção com acesso ao Porto de Rio Grande.
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