Especialista realiza palestra sobre comunicação assertiva no Senge-RS

No dia 25 de junho, a partir das 16h30, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul (Senge-RS) promove a palestra “Comunicação Assertiva na formação de novas lideranças”, no auditório do Sindicato, em Porto Alegre. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da entidade.
Ministrada pela fonoaudióloga Debora Brum, a palestra tem como objetivo destacar a relevância da comunicação assertiva para o sucesso e para a liderança eficaz, promovendo o equilíbrio perfeito entre defender os seus direitos e respeitar o espaço do outro, gerando conexões genuínas e resultados de alto impacto.
A proposta parte de um desafio cada vez mais presente no ambiente corporativo que é formar líderes preparados não apenas para entregar resultados técnicos, mas para conduzir equipes, lidar com diferentes gerações e transformar comunicação em ferramenta estratégica.
O encontro pretende discutir como a comunicação assertiva impacta diretamente processos de liderança, tomada de decisão, resolução de conflitos e engajamento de equipes — competências que hoje aparecem entre as mais valorizadas pelas organizações.
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