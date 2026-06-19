Taxistas e motoristas de apps podem adquirir carros novos com juros mais baixos a partir de hoje

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) deu início, nesta sexta-feira (19), às operações para recebimento dos pedidos de financiamento do BNDES Move Motoristas, linha de crédito de até R$ 30 bilhões voltada à aquisição de carros novos por taxistas e motoristas de aplicativos a juros mais baixos. Do total de recursos, estão reservados, no mínimo, R$ 3 bilhões para mulheres e R$ 3 bilhões para taxistas, assegurando uma destinação exclusiva para esses públicos. Esses valores, no entanto, não representam um limite: tanto mulheres quanto taxistas poderão acessar montantes superiores, de acordo com a demanda.
O BNDES faz a operação do programa por meio das instituições financeiras credenciadas e aptas a operar suas linhas de crédito. Os motoristas de aplicativo e taxistas que já tiveram o cadastro aprovado pela plataforma do Move Brasil já podem procurar as concessionárias dos automóveis que constam na lista de veículos financiáveis para dar início à análise de crédito. A instituição financeira, a partir do encaminhamento do pedido da concessionária, fará a análise do perfil de crédito de cada motorista ou taxista e, se aprovado, concluirá a contratação com as condições do programa.
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