Conab destina alimentos a 148 cozinhas solidárias do RS

Pela primeira vez no Rio Grande do Sul, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), executado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), vai fornecer suco integral de pêssego em lata, filé de peixe congelado e cebola congelada para 148 cozinhas solidárias que atuam no combate à fome no Estado. A ação prevê a compra de aproximadamente 655 toneladas desses produtos da agricultura familiar, com destaque para a produção da Região Sul gaúcha. As primeiras entregas serão realizadas na segunda-feira (22), nos municípios de São José do Norte e Pelotas, com a participação do presidente da Conab, Sílvio Porto.
A programação tem início às 9h, no Salão Paroquial de São José do Norte, principal município produtor de cebola do Estado. Na ocasião, a Cooperativa dos Agricultores Familiares de São José do Norte (Cooafan) fará a entrega inaugural de cebola congelada. À tarde, às 14h, no Salão da Prefeitura de Pelotas, ocorrerá a entrega das primeiras remessas de suco integral de pêssego em lata e de filé de peixe congelado. Esses dois produtos foram adquiridos da Cooperativa dos Produtores Agrícolas do Monte Bonito (Coopamb), da Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra Livre, da Cooperativa dos Agricultores e Fruticultores da Zona Sul (Cafsul) e da Cooperativa Agrícola Mista de Arroio Grande (Cooperag).
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