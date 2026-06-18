Sulgás expande operação e irá investir R$ 163,7 milhões em 2026

Em um movimento de expansão das operações, a Sulgás irá investir R$ 163,7 milhões em 2026. O foco está nos vales do Taquari e do Rio Pardo, com a construção de 190 km de rede subterrânea de gás natural entre Triunfo e Charqueadas e as cidades de Lajeado e Santa Cruz. As obras são para novembro e têm previsão de 7 a 10 anos de duração. O plano de investimento foi anunciado nesta quinta-feira (18), no Palácio Piratini.
A rede de distribuição já existente também irá ser ampliada em 84,4 km neste ano: serão 69,4 km na Região Metropolitana, 9,3 km na Serra Gaúcha e 5,7 km na Região das Hortênsias. A meta total é chegar a 1.671 km - pré-privatização, eram 1.377 km.
Privatizada desde 2022, a companhia projeta alcançar 122 mil clientes em 2026, um aumento de 11,3 mil em relação a 2025 e de 76% em comparação a 2021, quando atendia 69 mil consumidores. E ainda sobre as cifras, querem chegar a 2031 investindo R$ 231 milhões no ano. Até lá, a soma dos aportes deve passar de R$ 1 bilhão.
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