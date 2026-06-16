Aneel confirma reajuste médio de 16,06% nas contas de luz da CPFL RGE

Os clientes da CPFL RGE terão a partir da sexta-feira (19) um reajuste médio nas suas tarifas de energia de 16,06%. Para a classe residencial, o aumento será de 14,97%
. A decisão foi divulgada nesta terça-feira (16) durante reunião da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
O efeito médio na conta de luz que será percebido pelos clientes conectados em alta tensão, como indústrias e comércios de maior porte, será de um incremento de 19,02%. Já para os ligados em baixa tensão em geral, que abrange a categoria dos residenciais e outros consumidores, como os rurais, a elevação será de 14,93%.
As perspectivas dos percentuais dos reajustes aprovados já haviam sido adiantadas pelo Jornal do Comércio
. O processo de atualização tarifária da concessionária gaúcha foi impactado neste ano devido à recuperação de diferimento tarifário dado em 2024, por causa da catástrofe climática que ocorreu no Rio Grande do Sul. Na ocasião, alguns valores não foram repassados para a tarifa para não impactar ainda mais a população que passava por aquele momento de dificuldade.
O instrumento do diferimento permite a aplicação de um percentual mais baixo de reajuste em um momento para recuperar mais tarde os montantes devidos. Essa recomposição tarifária da CPFL RGE deverá acontecer nos três procedimentos tarifários seguintes ao de 2024. No reajuste de 2025, já foram restituídos R$ 383,7 milhões
, em 2026 a cifra será de R$ 424,16 milhões e para 2027 a projeção é de serem repostos R$ 789,9 milhões (valor que ainda será atualizado).
A CPFL RGE fornece energia para cerca de 3,19 milhões de unidades consumidoras
, que propiciam à empresa um faturamento anual de aproximadamente R$ 11,68 bilhões. A concessionária é responsável por distribuir 65% da energia elétrica consumida no Rio Grande do Sul, atendendo clientes em 381 municípios das regiões Metropolitana, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Estado.