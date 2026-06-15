Nova diretoria do IEE é empossada na noite desta segunda-feira

A nova diretoria e o novo conselho fiscal, que comandarão o Instituto de Estudos Empresariais (IEE) até abril de 2027, tomaram posse na noite desta segunda-feira (15), em cerimônia realizada no Country Club, em Porto Alegre. O presidente eleito, o engenheiro de produção Hugo de Oliveira Muller, substituirá o economista e administrador Tiago Dinon Carpenedo, de quem era vice-presidente. A vice-presidência da entidade ficará a cargo do engenheiro mecânico Alan Elbling.
Na cerimônia, na qual também tomou posse o Conselho Deliberativo da entidade, que exercerá seu mandato até 2028, contou ainda com a palestra de Cristiano Noronha, vice-presidente da Arko Advice, empresa de análise de conjuntura e estratégia de relações governamentais sediada em Brasília.
Segundo Elbling, assumir a vice-presidência do Instituto significa exercer a responsabilidade de dar continuidade a um legado que, ao longo de 42 anos, formou lideranças que ajudaram a transformar Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil na defesa das ideias da liberdade.
“Queremos honrar o que foi construído até aqui, formar novas lideranças e preparar o IEE para os próximos 40 anos, contribuindo para uma sociedade cada vez mais livre, inovadora e próspera”, afirmou.
Já o presidente eleito destacou, em material divulgado pela assessoria de comunicação, que a nova gestão será marcada por um momento histórico: a realização, no próximo ano, da 40ª edição do Fórum da Liberdade. “Esse evento é importante pois representa tudo o que defendemos e a força dos nossos princípios, já consolidado e de grande relevância no cenário de debates nacionais e internacionais”, salienta.
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