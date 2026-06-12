Pucrs é a única universidade Carbono Neutro do Brasil

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs) alcançou um marco histórico em sua trajetória de sustentabilidade e tornou-se a primeira e única universidade brasileira a conquistar a certificação de Carbono Neutro. O reconhecimento é dado pela SGS do Brasil, empresa responsável pela verificação e certificação. No ano de 2025, a Pucrs emitiu pouco mais de 3,7 mil toneladas de CO₂ e removeu mais de 5 mil toneladas da atmosfera, atingindo, além da neutralização total, saldo positivo na remoção de gases nocivos.
A instituição chegou a este resultado por meio de um projeto de neutralização de Emissões de Gases de Efeito Estufa da Universidade, desenvolvido a partir das ações de preservação realizadas na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Pró-Mata. A área de conservação ambiental é mantida pelo Instituto do Meio Ambiente da Pucrs e conta com cerca de 2,4 mil hectares de Mata Atlântica preservada em São Francisco de Paula, município localizado nos Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul.
Ao longo de 2025, a conservação da floresta do Pró-Mata possibilitou a remoção de 5.069,28 toneladas de CO₂ da atmosfera. O resultado permitiu à Universidade neutralizar suas emissões e ainda alcançar saldo positivo, pois no mesmo ano, as emissões de gases de efeito estufa geradas pelo Campus da Pucrs e pelo Instituto do Cérebro (InsCer Pucrs), em Porto Alegre, somaram o total de 3.723,38 toneladas de CO₂. Esse cálculo considera combustíveis utilizados em veículos, equipamentos e instalações próprias, gases provenientes de ares-condicionados, consumo de energia elétrica e emissões vinculadas a resíduos gerados na operação.
Para o reitor da Pucrs, Irmão Manuir Mentges, a conquista do selo reforça o compromisso da instituição com o enfrentamento das mudanças climáticas e a preservação ambiental. “Faz parte da nossa missão promover o desenvolvimento humano, científico e ambiental de forma ética e sustentável. Nos orgulha, sobretudo, que conquistamos este resultado a partir da preservação de uma floresta própria, associando pesquisa científica, conservação ambiental e governança climática", celebra.
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