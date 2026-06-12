BRDE chega aos 65 anos como principal parceiro do desenvolvimento do Sul do Brasil

Principal referência como instituição de fomento de caráter público no apoio a empresas e produtores rurais nos três estados do Sul do país, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) completa 65 anos de atuação na próxima segunda-feira (15/6). Entre os maiores bancos em tamanho de carteira de crédito do Brasil, com R$ 25,6 bilhões, o BRDE tem como missão promover o desenvolvimento econômico e social de toda a região de atuação, compromisso cada vez mais alinhado com as agendas da inovação e da sustentabilidade.
No último ano, o BRDE fechou com mais de R$ 5,6 bilhões em crédito para investimentos e capital de giro a empreendedores dos três estados acionistas - Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná - além da presença no Mato Grosso do Sul. “Ao longo da sua trajetória, o banco buscou sempre apoiar os setores mais relevantes da nossa economia e com impactos positivos para a sociedade, acentuando seu compromisso com uma agenda de sustentabilidade, de apoio à inovação e geração de empregos”, destaca o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto.
Neste sentido, acrescenta o diretor, um aspecto importante tem sido os avanços na diversificação das fontes de recursos, o que permite ao banco reforçar seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e atuar com linhas emergências em momentos de crise, como nos recentes impactos por conta de eventos climáticos. “Justamente a partir da diversificação do nosso funding que foi possível uma participação mais forte em projetos de uso e produção de energias renováveis, da agricultura de baixo carbono e obras de saneamento, além de sermos referência no apoio à inovação”, salientou Busatto.
Diversificação
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