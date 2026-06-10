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Publicada em 10 de Junho de 2026 às 15:27

IA pode elevar produtividade da América Latina em até 3,2% ao ano, diz Fórum Econômico Mundial

Inteligência artificial pode gerar US$ 1,7 tri anuais na economia da região

Inteligência artificial pode gerar US$ 1,7 tri anuais na economia da região

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Agências

A América Latina tradicionalmente cresce pela expansão da sua força de trabalho e não pela via da produtividade, mas isso pode mudar com o uso da inteligência artificial, diz estudo realizado pelo Fórum Econômico Mundial.

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