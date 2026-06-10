Preços altos de produtos oficiais aquecem mercado das réplicas em Porto Alegre

A Copa do Mundo chegou, e com ela a união dos fanáticos e daqueles que nem ligam para futebol em frente às telinhas para acompanhar a seleção brasileira e o maior torneio do esporte. E com o clima de festa, uma das partes mais divertidas está na caracterização dos torcedores, casas, bares e ruas em amarelo, azul e branco.



E para tanto há opções para todos os bolsos, com um mercado alternativo em destaque por conta dos preços nas alturas dos produtos originais. Hoje, uma camisa da seleção na versão torcedor, seja a amarela ou a azul, costuma custar R$ 449,90. A versão jogador, com um tecido mais elaborado, está na casa dos R$ 700,00.



Na avenida Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, a vasta opção de réplicas, de diferentes tecidos e tamanhos, faz sucesso e vende como água, destacam os comerciantes. Uma loja de produtos oficiais, inclusive, tem exposta uma linha da marca Diadora de camisetas mais simples - não são réplicas da camisa de jogo -, por R$ 69,90, que saem com muito mais frequência que as da Nike, patrocinadora da seleção.



Já os modelos mais em conta que replicam a camisa canarinha na Voluntários custam entre R$ 100,00 e R$ 180,00. Esses mais caros são importados. Para quem está um pouco mais inteirado no assunto, trata-se das famosas “camisas tailandesas”, que se destacam por um material de mais qualidade e uma similaridade maior com o produto original.



Abaixo dessa faixa de preço estão os modelos nacionais, na casa dos R$ 80,00, e também as camisas que não fazem alusão ao fardamento brasileiro para o Mundial. Neste segundo caso, os produtos são ainda mais simples e costumam ter apenas um escrito de “Brasil” no peito ou o símbolo da CBF. Ficam entre R$ 30,00 e R$ 50,00.



Para os bebês, que até a próxima Copa do Mundo já terão dobrado ou triplicado de tamanho, o conjunto com camisa e calção fica, na maioria dos casos, por volta de R$ 50,00, e surgem como uma boa opção levando em conta o tempo de uso já comprometido. A opção da parte de cima, avulsa, é mais barata, entre R$ 30,00 e R$ 35,00.



Mas além das cinco estrelas no peito, a graça do Mundial também está na decoração. Essa parte sai em conta, e o que mais se vê pelas lojas do Centro são bandeiras, bandeirinhas, vuvuzelas e chapéus. Os conjuntos vêm de dúzia, no caso das bandeiras entre R$ 35,00 e R$ 40,00. As vuvuzelas ficam por R$ 10,00 ou R$ 12,00 cada uma.