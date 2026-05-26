Junta Comercial comemora 149 anos de atuação no desenvolvimento do Estado

A Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS) celebrou, nesta terça-feira, ( 26) , os seus 149 anos de atuação, completados no último domingo ( 24) . A programação ocorreu na sede da instituição e reuniu servidores, funcionários e equipe diretiva em um momento de confraternização e reconhecimento pela trajetória construída ao longo de quase um século e meio de serviços prestados ao Rio Grande do Sul .



Durante a celebração, foi servido um bolo em alusão à data, simbolizando o marco histórico da instituição e o compromisso permanente da Junta Comercial com o fortalecimento do ambiente de negócios no Estado. O encontro também reforçou a integração entre os profissionais que atuam diariamente na modernização e na qualificação dos serviços oferecidos aos empreendedores gaúchos.



Criada em 1877 , a Junta Comercial consolidou-se como uma das instituições mais importantes para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Ao longo de sua história, acompanhou as transformações do ambiente empresarial gaúcho, modernizou processos, ampliou a digitalização dos serviços e tornou-se referência nacional em iniciativas voltadas à simplificação do registro empresarial e à melhoria do ambiente de negócios.



Na ocasião, o presidente Paulo Mazzardo ressaltou a importância das pessoas para o funcionamento e a evolução da instituição: “A tecnologia tem papel fundamental na modernização da Junta Comercial, mas nada substitui o trabalho, a dedicação e o comprometimento das pessoas. São os servidores e colaboradores que constroem diariamente a história da instituição e fazem os serviços chegarem com qualidade à sociedade”.



O dirigente também destacou o compromisso permanente da autarquia com a inovação e a valorização das equipes. “Celebrar os 149 anos da Junta Comercial é reconhecer o empenho de todos que ajudaram a construir essa trajetória e reafirmar nosso compromisso de continuar avançando, modernizando processos e fortalecendo o ambiente de negócios do Rio Grande do Sul ”, afirmou.