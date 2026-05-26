Porto Alegre abre processo seletivo simplificado para o Programa de Residência Jurídica

O edital do processo seletivo simplificado para bolsas do Programa de Residência Jurídica (PRJ) e formação de cadastro reserva foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) de segunda-feira (25).
O concurso terá validade de um ano, a contar da data de publicação do edital de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, uma única vez, a critério do Município de Porto Alegre. O período de inscrições segue até as 17h de 23 de junho e deve ser feito exclusivamente pelo site da Fundação La Salle. A aplicação das provas objetivas e discursivas está prevista para o dia 23 de agosto.
A seleção será composta por duas fases distintas: prova objetiva e prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A prova objetiva contará com 60 questões abrangendo as disciplinas de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Tributário e Financeiro, Direito Processual Civil e Direito Civil.
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