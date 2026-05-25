No Dia da Indústria, presidente da Fiergs destaca força do setor

No Dia da Indústria, celebrado nesta segunda-feira, 25 de maio, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) realizou o encontro Indx. Na ocasião, o presidente da entidade, Claudio Bier, destacou a força do setor. Conforme o dirigente, as atividades industriais gaúchas correspondem a 27% do produto interno bruto (PIB), 55% das arrecadações de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e 78% das exportações.
“Vivemos um período de grandes transformações globais. Mudanças tecnológicas aceleradas.
Transição energética. Nova geopolítica econômica. Disputa internacional por investimentos, inovação e produtividade. É justamente em momentos como este que a indústria se torna ainda mais importante. Porque não existe país forte sem indústria forte. Não existe desenvolvimento sem inovação”, avaliou Bier.
Ele também acrescentou que o RS tem condições de seguir tendo protagonismo nesse processo de desenvolvimento econômico a partir da sua tradição industrial e pela capacidade de recuperação e coragem do povo gaúcho.
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