Furto de cabos interrompe fornecimento de energia para mais de 22 mil clientes em Porto Alegre em 2026

Os furtos de cabos da rede elétrica causaram a interrupção no fornecimento de energia para 22,9 mil clientes em Porto Alegre nos quatro primeiros meses de 2026. O número representa uma redução de aproximadamente 15% em relação ao mesmo período do ano passado, mas equivale a quase três casos por dia na capital gaúcha.
Dados levantados pelo Centro de Operações Integradas da CEEE Equatorial mostram que os clientes são mais impactados nos bairros da zona norte (São Geraldo, São João, Floresta, Higienópolis), da região central (Moinhos de Vento, Auxiliadora, Montserrat, Bom Fim, Cidade Baixa), da zona leste (Jardim Botânico, Partenon) e da zona sul (Glória, Santa Tereza, Cristal).
Para contribuir com o enfrentamento ao furto de cabos, a CEEE Equatorial vem ampliando as ações em parceria com órgãos de segurança e também adotou uma nanotecnologia de rastreamento de cabos, que permite identificar o material furtado e contribuir para o combate à receptação.
Em 2026, foram realizadas 89 ações conjuntas com a Polícia Civil, a Guarda Municipal de Porto Alegre e a Brigada Militar, no âmbito da Operação Fios e Cabos, em estabelecimentos de reciclagem e comércio de sucata, resultando na prisão de 26 pessoas suspeitas de receptação de materiais furtados da rede elétrica.
As iniciativas fazem parte de uma estratégia integrada da distribuidora para proteger a infraestrutura elétrica, reduzir prejuízos à população e combater o mercado ilegal que sustenta essas práticas criminosas. Para diminuir o interesse dos criminosos, a CEEE Equatorial tem utilizado cabos de alumínio em algumas instalações, devido ao seu menor valor de mercado.
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