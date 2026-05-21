Mutirão vai regularizar gratuitamente imóveis da antiga Cohab em Porto Alegre

Moradores de loteamentos da extinta Companhia de Habitação do Estado do Rio Grande do Sul (Cohab/RS) nos bairros Rubem Berta e Costa e Silva, em Porto Alegre, terão a oportunidade de regularizar gratuitamente seus imóveis.
Um mutirão de atendimento será realizado nos dias 25 e 26 de maio,
no Centro Vida, localizado na avenida Homero Guerreiro, s/nº. O atendimento ocorrerá das 9h às 16h
, por ordem de chegada, com distribuição limitada de fichas.
Durante o mutirão, as equipes prestarão orientações sobre a situação dos imóveis
, analisarão a documentação apresentada e verificarão a possibilidade de formalização da escritura pública. Mesmo quem não possui toda a documentação poderá ter direito à matrícula, desde que cumpra os requisitos previstos em lei, como posse contínua e pacífica do imóvel há pelo menos cinco anos
, comprovada por testemunhas ou declarações de vizinhos. Nos casos aptos, as assinaturas das escrituras serão posteriormente agendadas e encaminhadas para registro em cartório. As transferências de propriedade terão isenção do ITBI.A ação integra o Projeto Terra –
Eu Sou Cohab, iniciativa do Poder Judiciário, por meio da Corregedoria-Geral de Justiça, que busca oportunizar a transmissão gratuita de escrituras públicas a moradores de imóveis da Cohab, extinta em 1995. Atualmente, há cerca de 5 mil imóveis da Cohab quitados
e ainda não transferidos aos moradores em Porto Alegre
. Somente nos bairros Rubem Berta e Costa e Silva, são mais de 2 mil imóveis nessa situação
. Atendimento em outros dias pode ser realizado diretamente na Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária, na avenida Borges de Medeiros, 1501 - 14° andar.
O mutirão em Porto Alegre é coordenado pela prefeitura, por meio da Procuradoria-Geral do Município (PGM), com participação do Departamento Municipal de Habitação (Demhab)
, Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria Municipal de Governança Cidadã e Desenvolvimento Rural. Também participam a Secretaria Estadual de Habitação
, Ministério Público, Defensoria Pública, Comando Militar do Sul, Registro de Imóveis do Rio Grande do Sul, Colégio Notarial do Brasil e tabelionatos.LEIA TAMBÉM: Busca por imóveis no ambiente digital cresce em Porto AlegreDocumentos necessários:
Para moradores que não compraram diretamente da Cohab (contrato de gaveta ou sucessão):Documento de identidade e CPF do morador e do parceiro ou parceira, se houver;
Certidão de casamento ou divórcio, com averbações, se houver;
Papéis que comprovem compra e venda do imóvel;Matrícula atualizada do imóvel.
Nos casos em que não é possível apresentar toda a documentação
, a regularização poderá ocorrer desde que:
O contrato original da Cohab esteja quitado;
O morador comprove posse contínua e pacífica por pelo menos cinco anos;O morador e o companheiro ou companheira não possuam outro imóvel urbano ou rural;
Sejam apresentadas declarações de vizinhos ou testemunhas (mínimo de duas).
Para casos de inventário (falecimento do proprietário):
Documentos de identidade e CPF dos herdeiros;Certidões de casamento e óbito;
Inventário judicial ou realizado em cartório, quando houver herdeiros já falecidos;Documento de cessão de direitos, comprovando concordância entre os herdeiros.Para mutuários originais da Cohab:
Documento de identidade e CPF do morador e do cônjuge;
Certidão de casamento ou divórcio, com averbações, se houver;Matrícula atualizada do imóvel.