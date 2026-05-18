Porto Alegre abre processo seletivo simplificado para agente de serviços técnicos e operacionais

Foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) o edital do processo seletivo simplificado
para agente de serviços técnicos e operacionais
, com um total de 50 vagas
, além de formação de cadastro reserva
. A contratação é por tempo determinado, para atuar na Defesa Civil do Município de Porto Alegre, a fim de atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público
. O processo seletivo simplificado terá validade de dois anos
, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
O período de inscrições será até as 17h do dia 22 de maio
. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá, somente via internet
, preencher o cadastro, por meio do formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura de Porto Alegre, e encaminhar para o e-mail pss.defesa.civil.pmpa@gmail.com
a documentação obrigatória para comprovação da experiência profissional na função.LEIA TAMBÉM: AgSUS abre processo seletivo com 84 vagas e salários de até R$ 17.700,00
A seleção será realizada mediante comprovação de experiência profissional na função
, sendo consideradas as atividades exercidas como Bombeiro (Aeródromo, Civil e/ou Militar), Agente da Defesa Civil e Agente de Serviços Técnicos e Operacionais, em caráter eliminatório e classificatório
. Para fins de classificação, será atribuída pontuação ao maior período de vínculo empregatício exercido
de forma ininterrupta. Também serão considerados, em caráter classificatório, títulos e/ou certificados obtidos
até a data de publicação do edital.Remuneração