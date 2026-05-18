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Publicada em 18 de Maio de 2026 às 14:41

Porto Alegre abre processo seletivo simplificado para agente de serviços técnicos e operacionais

A remuneração para a carga horária de 40 horas semanais, em regime complementar de trabalho, totaliza R$ 3.753,16, já incluído o vale-alimentação

A remuneração para a carga horária de 40 horas semanais, em regime complementar de trabalho, totaliza R$ 3.753,16, já incluído o vale-alimentação

Freepik/Reprodução/JC
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Foi publicado no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) o edital do processo seletivo simplificado para agente de serviços técnicos e operacionais, com um total de 50 vagas, além de formação de cadastro reserva. A contratação é por tempo determinado, para atuar na Defesa Civil do Município de Porto Alegre, a fim de atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. O processo seletivo simplificado terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

O período de inscrições será até as 17h do dia 22 de maio. Para efetivar a inscrição, o candidato deverá, somente via internet, preencher o cadastro, por meio do formulário eletrônico disponível no site da Prefeitura de Porto Alegre, e encaminhar para o e-mail pss.defesa.civil.pmpa@gmail.com a documentação obrigatória para comprovação da experiência profissional na função.

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A seleção será realizada mediante comprovação de experiência profissional na função, sendo consideradas as atividades exercidas como Bombeiro (Aeródromo, Civil e/ou Militar), Agente da Defesa Civil e Agente de Serviços Técnicos e Operacionais, em caráter eliminatório e classificatório. Para fins de classificação, será atribuída pontuação ao maior período de vínculo empregatício exercido de forma ininterrupta. Também serão considerados, em caráter classificatório, títulos e/ou certificados obtidos até a data de publicação do edital.

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