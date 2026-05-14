Banrisul alcança lucro líquido de R$ 221,6 milhões no 1º trimestre de 2026

O Banrisul alcançou lucro líquido de R$ 221,6 milhões no primeiro trimestre de 2026. O destaque positivo do período foi o incremento da margem financeira, em especial nas receitas de operações de crédito que totalizaram R$ 2,85 bilhões – crescimento de 12,6% frente ao primeiro trimestre de 2025. Essa trajetória foi influenciada, pelo aumento nas rendas do crédito comercial pessoa física (PF) e pessoa jurídica (PJ).
A carteira de recursos captados e administrados, composta por depósitos, recursos em letras e fundos de investimento, registrou saldo de R$ 132,7 bilhões ao final de março de 2026, apresentando crescimento de 12,2% em 12 meses. No período, o destaque fica para o crescimento de 14,3% no total de depósitos e de 22,1% no de recursos em letras. Os recursos administrados evoluíram 8,7% em 12 meses.
A carteira de crédito alcançou o saldo de R$ 64,3 bilhões em março de 2026, aumento de 1,3% frente a março de 2025. O crédito comercial, a maior carteira, totalizou R$ 39,2 bilhões e corresponde a 60,9% do total de operações de crédito. Na comparação anual, o portfólio comercial PJ evoluiu 14,9%, com destaque para conta única (29,1%) e capital de giro (7,5%). Outro destaque importante no segmento empresarial reside na expansão das linhas de câmbio, voltadas a atender clientes exportadores e importadores, que cresceram 27,4% nos últimos 12 meses.
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