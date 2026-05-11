Cliente residencial ainda está despreparado para migrar para o mercado livre de energia, aponta Fecoergs

Conforme o presidente da Certel e da Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul (Fecoergs), Erineo José Hennemann, há muita incerteza quanto à abertura do mercado livre de energia (em que o cliente fica ainda conectado na rede da distribuidora, mas pode escolher quem será o gerador da eletricidade consumida) para o cliente residencial (baixa tensão). O dirigente assumiu recentemente o seu quarto mandato à frente da Fecoergs, tendo como vice-presidente Renato Martins, da Certaja, e secretário Querino Volkmer, da Cooperluz. Hennemann enfatiza que existe uma forte parceria entre as 25 cooperativas de infraestrutura do Estado, sendo dez de geração de energia e 15 de distribuição. “Juntos somos mais fortes”, ressalta o dirigente. Hoje, as cooperativas de energia atuam em 369 municípios gaúchos, atendendo a mais de 1 milhão de consumidores.