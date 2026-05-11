Wine South America amplia número de expositores e reforça programação

Após edição histórica no ano passado, a Wine South America 2026 tem início nesta terça (12) com a expectativa de superar os números anteriores de 7 mil compradores e geração de R$ 100 milhões em negócios. A organização destaca a ampliação da participação de vinícolas nacionais e internacionais, além do fortalecimento da presença de importadoras.



A feira acontece de 12 a 14 de maio, na Fundaparque, em Bento Gonçalves. "A cada edição, a feira cresce em relevância para os principais players do setor. "Temos o compromisso de oferecer um ambiente cada vez mais estratégico para negócios, onde expositores e compradores encontrem oportunidades reais de expansão no mercado brasileiro e internacional", destaca Marcos Milanez, diretor do evento, organizado pela Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere. O credenciamento está disponível em winesa.com.br.



O público visitante terá contato com mais de 400 marcas nacionais, de nove estados, e internacionais, vindos de 20 países. São estimados 5 mil rótulos de vinhos e espumantes e a realização de 2 mil reuniões de negócios. A projeção de negócios é da ordem de R$ 110 milhões, 10% acima da edição de 2025. Estreantes na feira serão os produtos da África do Sul, Alemanha e Nova Zelândia, que se somam aos já tradicionais expositores do Cone-Sul, Portugal e Itália, dentre outros.



Em paralelo à feira, a programação de conteúdo foi triplicada, com foco em temas estratégicos como mercado, consumo, sustentabilidade e inovação. Também estão confirmados um projeto gastronômico inédito e o maior concurso de vinhos brasileiros já realizado integrado à grade, com 1.291 amostras de 10 estados avaliadas às cegas.



Na Wine South America, as rodadas de negócios reúnem compradores e vinícolas em encontros que, além de gerar acordos comerciais, abrem novos mercados e antecipam tendências de consumo, no Brasil e no mundo. Uma das iniciativas é o Projeto Comprador Nacional, reunindo cerca de 100 compradores brasileiros e aproximadamente 150 vinícolas, em encontros organizados com apoio do Sebrae-RS e Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura (Consevitis).



Das 150 vinícolas participantes do projeto, aproximadamente 50 são gaúchas e estarão no estande coletivo "Vinhos Gaúchos", uma iniciativa do Sebrae, também em parceria com o Consevitis-RS, onde pequenos produtores têm espaço para acessar o mercado com mais visibilidade. Estarão presentes neste espaço também as Indicações Geográficas do estado, como Altos de Pinto Bandeira, Vale dos Vinhedos, Farroupilha, Monte Belo do Sul, Altos Montes, Campanha Gaúcha, Serra do Sudeste e Região Sul.